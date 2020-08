Neymar sbaglia e fa i complimenti al Bayer Leverkusen: "Perché ce li fai?"

Errore di Neymar che dopo la finale persa si è complimentato con il Bayer Leverkusen anziché col Bayern Monaco: "Grazie lo stesso".

In campo non ha inciso come avrebbe voluto e il risultato è stato negativo: al e niente prima gioia europea per il di Neymar, rimasto in ombra e incapace di cambiare passo nel corso dei novanta minuti.

L'attaccante brasiliano ha accettato a malincuore la sconfitta, dopo essersi lasciato andare alle lacrime in panchina come testimoniato da questa foto pubblicata sul suo account Instagram, con tanto di citazione presa dalla Bibbia.

"Ho combattuto la buona battaglia, ho completato la corsa, ho mantenuto la fede".

Assorbita la delusione, Neymar si è complimentato ma con i vincitori sbagliati: in un tweet ha confuso il con il , scatenando l'ilarità dei tifosi.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

"Perdere fa parte dello sport, abbiamo provato di tutto, lottato fino alla fine. Grazie per il vostro sostegno e complimenti al BAYER".

La stessa società tedesca, sentitasi chiamata in causa, ha risposto all'ex accettando di buon grado i complimenti, pur chiedendosi in maniera ironica il perché di tale gesto.

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020