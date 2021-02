Neymar risponde al tecnico del Caen: "Non so per quanto sopporterò tutto questo"

L'allenatore aveva evidenziato come il brasiliano fosse un 'piagnucolone' in seguito all'infortunio subito, che lo terrà fuori un mese".

Neymar non giocherà la sfida contro il suo ex Barcellona al Camp Nou. Il brasiliano, infatti, salterà l'andata degli ottavi di Champions League per un problema muscolare rimediato nella gara contro il Caen. A rischio anche il ritorno europeo, per un mese di stop circa.

L'infortunio ha portato anche a delle polemiche, compresa la risposta via Instagram da parte di Neymar a Pascal Duprad , tecnico del Caen che aveva evidenziato come il giocatore brasiliane fosse un 'piagnucolone', in seguito al k.o. subito.

Neymar ha scritto un post su cui c'è subito stato un dibattito infuocato nei commenti, tra fans e detrattori dell'ex Santos:

"A volte mi sento a disagio con il mio stile di gioco, con i miei dribbling e i contrasti che finisco sempre per ricevere, non so se sono io il problema o se è quello che sto facendo sul campo, e davvero mi rattrista. Mi rattrista dover sentire giocatori, allenatori, commentatori o altri dire "deve essere in grado di sopportarlo", "cade sempre", "è un piagnucolone", "è un bambino viziato. Onestamente, questo mi rattrista e non so fino a quando lo sopporterò, voglio solo essere felice mentre gioco a calcio, nient'altro".

Ad intervenire nella discussione anche il padre di Neymar: