Incubo PSG: il timore che Neymar possa saltare la finale di Champions

Neymar potrebbe essere a rischio per la finale di Champions: dopo Lipsia-PSG ha infranto il protocollo UEFA scambiandosi la maglia con Halstenberg.

Una leggerezza, forse dettata dall'euforia per una finale europea raggiunta, ma che potrebbe costar cara: Neymar si è lasciato andare ad uno scambio di maglie con Marcel Halstenberg al termine di - , che ha visto la netta affermazione dei parigini con il risultato di 3-0.

In altri tempi tutto ciò non avrebbe fatto notizia, durante l'emergenza Coronavirus invece sì: il protocollo UEFA, infatti, raccomanda ai calciatori di non scambiarsi le maglie e aggiunge che il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe portare all'adozione di provvedimenti disciplinari.

Neymar could be BANNED for final after swapping shirts with Halstenberg following PSG’s win vs Leipzig.pic.twitter.com/irg3Sr0wpY — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 18, 2020

Bisogna specificare, però, che il protocollo ufficiale UEFA non prevede in maniera esplicita un isolamento della durata di 14 giorni per chi scambia la propria maglia con quella di un avversario, anche se la possibilità che Neymar non sia presente al 'Da Luz' di Lisbona domenica sera esiste, seppur minima.

L'eventuale forfait di Neymar sarebbe un colpo durissimo da digerire per il PSG, trascinato fino a questo punto dalle giocate del brasiliano che, in tandem con Mbappé, ha fatto la differenza contro prima e Lipsia poi. La speranza del tifo transalpino è che possa ripetersi anche nella finalissima.