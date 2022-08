Neymar e l'incubo Pallone d'Oro: escluso per due volte nelle ultime tre edizioni

Da 'futuro Pallone d'Oro' a escluso eccellente: continua il complicato rapporto tra Neymar e il riconoscimento individuale più prestigioso.

La lista dei candidati per la vittoria del Pallone d'Oro 2022 ha lasciato dietro di sé tanti strascichi e spunti di discussione: su tutte, spicca l'esclusione di Lionel Messi, recordman in quanto a successi (7) e fuori dai giochi per la prima volta dopo 17 anni.

L'argentino è il 'deluso' più illustre, ma non di certo l'unico: anche l'amico Neymar non potrà concorrere, ma nel suo caso l'esclusione non è affatto una novità, anzi.

Neymar e il Pallone d'Oro:

2022 - X

2021 - 16°

2019 - X

2018 - 12°

2017 - 3°

2016 - 5°

2015 - 3°

2014 - 7°

2013 - 5°

2012 - 13°

2011 - 10°

Per il brasiliano si è trattato della seconda esclusione nelle ultime tre edizioni dopo quella del 2019, successiva ad un deludente 12° posto nel 2018 e precedente al 16° del 2021 (nel 2020 il riconoscimento non è stato assegnato a causa dell'emergenza pandemica).

Un rapporto difficile tra Neymar e il Pallone d'Oro, contro ogni pronostico: era proprio l'ex Santos il maggiore indiziato a rompere il duopolio Messi-Ronaldo, interrotto sì ma da Luka Modric nel 2018 grazie all'exploit mondiale con la sua Croazia e ai successi in serie col Real Madrid.

Il miglior risultato raggiunto da Neymar resta così - per ora - il terzo posto del 2015 (7,86% di voti) e 2017 (361 punti raccolti): in entrambe le circostanze finì alle spalle di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, vincitori a turno di un'edizione.

Neymar dovrà dunque riprovarci il prossimo anno, quando risulterà decisivo per l'assegnazione anche il Mondiale in programma tra novembre e dicembre in Qatar: un'eventuale medaglia d'oro col Brasile potrebbe fare la differenza al momento delle votazioni, rompendo così un sortilegio che non sembrava aver senso di esistere.