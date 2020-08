Neymar gonfia il petto: "Mai pensato all'eliminazione"

Non è stata certo la miglior partita di Neymar, quella contro l'. Tanti, troppi errori sotto porta, nonostante un assist decisivo e alcune magiche giocate che ne hanno alzato l'importanza. In ogni caso l'ex può festeggiare la qualificazione del suo alle semifinali di .

Neymar ha continuato a spingere insieme ai compagni del PSG fino alla fine, riuscendo a ribaltare il risultato portando a casa vittoria e passaggio del turno. L'eliminazione sembrava ad un passo, eppure il giocatore brasiliano non ha mai pensato in negativo a tal proposito.

Intervistato da RMC Sport a fine gara, Neymar è stato chiaro:

"Non ho mai pensato all'eliminazione prima della fine della partita, abbiamo sempre e solo pensato di qualificarsi alle semifinali. Nessuno mi ha distolto dalla voglia di andare in finale, speriamo di arrivarci".

Neymar ci tiene comunque a fare i complimenti all'Atalanta:

"È stata una grande serata, molto difficile, contro una grande squadra che ha giocato bene per tutta la stagione. È stata la sorpresa della competizione, una squadra aggressiva su tutto il campo. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. La partita ha richiesto un'enorme sforzo mentale".

Ora il PSG affronterà la vincente tra e Aletico Madrid:

"Il mio desiderio di vincere la Champions c'era già molto prima di quella partita. Non è mai finita. C'è ancora una partita per la finale, quindi daremo il massimo e faremo di tutto per vincere".