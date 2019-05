Neymar arriva nel ritiro del Brasile con il suo elicottero personale: da 13 milioni di euro

Lanciato nel 2019, Neymar ha acquistato un Airbus H-145 personalizzandolo esternamente e internamente.

E' uno dei giocatori più famosi al mondo, con cifre astronomiche dalla sua parte dopo l'arrivo al . Appena può, insomma, Neymar si toglie qualche sfizio, e non proprio a buon mercato. Basti vedere l'elicottero con cui si è presentato nel ritiro del in vista dell'imminente Copa America.

Negli ultimi giorni si è parlato di Neymar sopratutto per la questione della fascia da capitano del Brasile, passata all'amico Dani Alves. Oltre le decisioni del campo, l'investimento con cui è atterrato sul campo di allenamento di Granja Comary, per cominciare a preparare la Copa America.

Un elicottero personalizzato da 13 milioni di euro quello di Neymar, un Airbus H-145 a undici posti arrivato sul mercaot proprio nel 2019. L'attaccante brasiliano ha voluto fortemente che il veicolo fosse completamente nero, ma con una scritta in bianco che riporta le sue iniziali.

All'interno del mezzo ovviamente una postazione personalizzata solo per Neymar: l'elicottero da 14 metri per 4 di larghezza, non è certo il primo veivolo posseduto dal brasiliano, che nel suo hangar può contare anche su un aereo privato da 12 milioni, un Embraer Legacy 450 brasiliano.

Il patrimonio di Neymar, tra gli innumerevoli sponsor e i guadagni derivanti dai contratti con Santos, e PSG, si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Una cifra che gli permette di evitare il traffico nei dintorni di Rio de Janeiro via aria.

Per provare a dimenticare l'addio alla fascia da capitano proprio nella Copa America che potrebbe significare tantissimo nella sua carriera.