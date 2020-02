Neymar e Paredes 'trollano' Delort su Instagram: "Un abbraccio al nostro amico"

Andy Delort aveva criticato Paredes e Neymar, ma ieri sera il PSG ha battuto 5-0 il Montpellier ed il duo parigino ha preso in giro l'algerino...

Il nella serata di sabato ha battuto il con il sonoro punteggio di cinque a zero. Ma fino a qui non c'è nulla di strano per lo standard della . La curiosità arriva dal post-partita social del , con protagonisti Neymar, Paredes e l'attaccante avversario Delort.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Andy Delort già dalla gara di andata contro il PSG non si era trovato bene con Paredes e Neymar, per usare un eufemismo. Poi prima della partita di sabato ha criticato aspramente i due: Neymar per l'atteggiamento di irrisione verso gli avversari, Paredes perché, a detta sua, in campo insulta tutti.

"Un abbraccio al nostro amico".

Ebbene, dopo la vittoria con il pokerissimom Neymar e Paredes hanno fatto una foto con la maglia di Delort in bella mostra, con tanto di scritta e faccine sorridenti, pubblicandola sulle 'Story' Instagram di Neymar.

Evidentemente le scorie tra questi giocatori sono destinate a continuare dopo questo gesto da parte della coppia del PSG.