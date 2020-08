Neymar e Mbappé sfidano il Bayern 'low cost': i titolari sono costati in tutto 100 milioni

Tutti i titolari del Bayern Monaco sono costati un totale di 100 milioni, meno della metà di quanto è stato pagato il solo Neymar dal PSG.

Una sfida tra due realtà totalmente diverse, due colossi europei che da anni dominano ormai nei rispettivi paesi: il di Neymar e Mbappé, costruito con i milioni dello sceicco, arriva finalmente in finale di per sfidare il della programmazione, una squadra costruita senza spese folli.

I bavaresi hanno infatti pianificato con il tempo una rosa di altissimo livello, centrando acquisti mirati senza enormi colpi di mercato: l'intera squadra titolare tedesca che ha già umiliato il ai quarti è stata infatti pagata soltanto un totale di 100 milioni, meno della metà di quanto il solo Neymar è costato alle casse del PSG:

Alcuni grandi pilastri della squadra come Robert Lewandowski e Leon Goretzka sono infatti stati ingaggiati a costo zero. Ben più costosa invece una panchina che conta elementi come Javi Martinez (40 milioni), Pavard (35), Hernandez (80) e Tolisso (45).

Di fronte il PSG delle stelle Neymar, Mbappé e Di Maria: una squadra che punta tanto sulle giocate individuali e sulla velocità delle tre frecce in avanti. Tuchel sembra infatti intenzionato a riproporre il centrocampo solido delle ultime uscite con il filtro di Marquinhos davanti alla coppia difensiva Thiago Silva-Kimpembe.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.