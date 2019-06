Neymar dopo l'infortunio: "Una delle partite più difficili della mia vita"

Dopo l'ennesimo infortunio, che stavolta gli costerà la Copa America, Neymar ringrazia tutti per la vicinanza: "Mai mi sono sentito così amato".

Neymar sta attraversando uno dei momenti più brutti della sua vita. Dopo le accuse per stupro che hanno destabilizzato i suoi ultimi giorni, adesso si trova costretto anche a saltare la Copa America per un serio infortunio alla caviglia destra.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nella notte lo stesso brasiliano ha subito manifestato tutti i suoi sentimenti, affidandoli come sempre ad un post su Instagram. Tristezza nelle sue parole, ma anche tanta riconoscenza per le persone che in questo momento sono vicino a lui.

"Voglio solo ringraziare Dio, la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che hanno inviato messaggi positivi in ​​modo da farmi sentire più sereno, non mi sono mai sentito così amato da voi, grazie. Oggi affronto una delle partite più difficili della mia carriera, se non la più difficile, viste le circostanze".

Neymar adesso dovrà solo recuperare senza fretta, in modo da sperare di cominciare nel migliore dei modi almeno la prossima stagione.