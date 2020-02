Neymar contro il PSG: "Volevo giocare le ultime partite ma il club aveva paura "

Neymar al termine di Borussia Dortmund-PSG non ha nascosto che avrebbe preferito giocare le ultime partite: "Ma il PSG temeva che mi infortunassi".

E' di nuovo alta tensione al dove, dopo la sconfitta subita nell'andata degli ottavi di contro il , Neymar non ha nascosto che avrebbe preferito giocare qualche partita prima della sfida europea.

Il brasiliano infatti non scendeva in campo dall'1 febbraio,quando aveva riportato un problema alle costole e per quello era rimasto fuori nelle successive gare di e Coppa di .

Ora però, intervistato da 'RMC Sport', Neymar sottolinea come quella scelta sia stata presa dal PSG e dai medici contro il suo parere.

"In queste tre settimane volevo giocare, ma il club e i medici hanno avuto paura che mi infortunassi. E' stata una scelta che non condividevo ma ho dovuto accettarla. E' difficile poi far bene in questo tipo di partite se non giochi prima”.

Lo stesso Tuchel d'altronde ha dovuto ammettere come la prestazione di Neymar, nonostante il goal del momentaneo pareggio firmato dal brasiliano, non sia stata all'altezza della situazione.

Altre squadre

Ma il brasiliano non ci sta e, pur comprendendo le ragioni di tanta prudenza da parte del PSG, ha manifestato tutto il suo rammarico per la gestione post infortunio.