Neymar ci crede e non si nasconde: "Il PSG vincerà la Champions League"

La vittoria forse un po' inattesa del PSG sul campo del Manchester United ha spinto i francesi tra le favorite alla vittoria della Champions League. Senza Cavani e Neymar, la squadra di Tuchel ha espugnato l'Old Trafford. E il primo a essere convinto delle doti della sua squadra è proprio Neymar, che non si è nascosto.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il fuoriclasse brasiliano, che rischia di rimanere fuori fino a fine marzo a causa di un problema al metatarso, ha affermato di vedere la sua squadra come la vincente della Champions League, senza nascondersi.

In un'intervista al sito Red Bull (che ha organizzato anche il contestatissimo 27esimo compleanno festeggiato pochi giorni fa), Neymar ha spiegato le ragioni per cui vede il PSG vincente nella competizione più ambita.

"Il PSG vincerà la Champions League. La squadra non sono soltanto io, ma è una super-squadra con dei grandissimi giocatori e un allenatore geniale. In più i tifosi del PSG sono il nostro dodicesimo uomo quando giochiamo al Parc des Princes. Non ho alcun dubbio sul fatto che vinceremo, e che io giocherò".