Neymar e il Barcellona in tribunale: niente accordo sul rinnovo del 2016

Neymar chiede 26 milioni più gli interessi al Barcellona come bonus per l'ultimo rinnovo del 2016: i catalani vogliono invece 75 milioni di danni.

Per tutta l'estate si sono cercati e ora si troveranno, in tribunale. Il e Neymar non hanno infatti raggiunto alcun accordo nel contenzioso circa il bonus che il brasiliano pretende gli sia pagato dai catalani, secondo quanto concordato in sede di rinnovo nel 2016.

Uno scontro nato dopo il passaggio di Neymar al nell'estate del 2017 e che ora porterà le due parti a processo. Non avendo trovato infatti un accordo, è inevitabile che la vicenda prosegua ancora in tribunale.

Neymar continua infatti a sostenere di dover percepire 26 milioni dal Barcellona, ai quali andrebbero poi aggiunti anche degli interessi per il ritardo sul pagamento. Il Barcellona dal canto suo ritiene che il club non debba versare un euro nelle casse del giocatore del e che anzi sia lui a dovere ai catalani 75 milioni per aver violato il contratto.

Una vicenda destinata dunque a protrarsi nel tempo, con il PSG che intanto ha confermato a Goal di non voler mettere ulteriori pressioni sul brasiliano.

"Neymar è a Barcellona. Si prenderà il tempo di cui ha bisogno. Tutti nel club ne sono consapevoli".

Chi invece vorrebbe vedere il calciatore ancora con la maglia del Barcellona è il connazionale Denilson. Ora ambasciatore della , l'ex attaccante verdeoro spera ancora in un possibile ritorno di Neymar in Catalogna. Nonostante tutto.