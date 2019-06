Neymar al Barcellona, parla il club: "Vuole tornare, ma noi non ci stiamo pensando"

Jordi Cardoner, vice-presidente del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno di Neymar: "Vuole tornare, ma noi non ci stiamo pensando".

Neymar vuole tornare al , ma il club non ci sta pensando. A fare chiarezza sulla situazione legata al brasiliano è il vice-presidente dei blaugrana Jordi Cardoner, intervenuto in conferenza stampa.

Cardoner ha confermato il desiderio del classe 1992 di lasciare il per tornare in Catalogna, ma non che sia una questione discussa nel club. Soprattutto per le modalità di addio del 2017, quando venne pagata la clausola da 222 milioni di euro.

"La cosa corretta è dire che Neymar vuole tornare al Barcellona, ma non concordo con la possibilità che il Barcellona stia pensando di firmare Neymar, la questione non è sul tavolo. Ci sono molte cose nel suo addio che non mi sono piaciute. C'è molto da risolvere. Non abbiamo parlato con lui".

Inoltre prima di fare degli acquisti, il Barcellona dovrà regolare la questione cessioni, specifica il vice-presidente.

"Non è ancora il momento per parlare degli arrivi, stiamo pianificando le cessioni che ci permetteranno di acquistare nuovi giocatori".

Cardoner si è comunque detto non sorpreso del desiderio del giocatore di ritornare, come già capitato in passato a due pesi massimi del calibro di Cesc Fabregas e Gerard Piqué.