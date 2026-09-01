Newcastle United-Bournemouth, anteprima della Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United-Bournemouth inizia il 5 settembre 2026 alle 07:30 EST e alle 12:30 GMT.

St James' Park ospita il calcio d'inizio anticipato del sabato

Il Newcastle United ospita il Bournemouth nel Nord-Est sabato, con l'obiettivo di preservare il proprio inizio di stagione da imbattuto.

Un Newcastle impressionante prende di mira il Bournemouth

Mattias Jaissle ha iniziato bene la sua avventura alla guida del Newcastle. Solo uno splendido rigore al 99' di Dominik Szoboszlai ha negato alla squadra tutti e tre i punti contro il Liverpool alla prima giornata, mentre la velocità di Anthony Elanga è stata una costante spina nel fianco del Tottenham, con il Newcastle che ha conquistato una vittoria per 2-0 a Londra lo scorso fine settimana.

Getty Images

Il Bournemouth è ancora senza vittorie, ma ha fatto meglio di quanto dicano i risultati

Il Bournemouth ha subito gol nel recupero in entrambe le partite di Premier League disputate finora, a dimostrazione del fatto che i risultati non spiegano necessariamente le prestazioni complessive della squadra sotto la guida del nuovo allenatore Marco Rose. Alcuni tratti del suo calcio hanno colpito positivamente, come spesso accadeva con Andoni Iraola. La squadra è stata avanti per gran parte della gara d'esordio contro il Manchester City alla prima giornata, finendo poi per cedere a due gol nel finale. Un mezzo volo al 91' di James Tarkowski ha negato al Bournemouth tutti e tre i punti nell'ultima uscita contro l'Everton. Rose, però, non andrà nel panico.

Getty Images

Notizie sulle squadre e statistiche chiave

Il Newcastle deve fare a meno degli indisponibili di lungo corso Dan Burn e Joelinton.

Il Bournemouth dovrà rinunciare all'esterno offensivo Junior Kroupi almeno fino a ottobre.

Anthony Elanga è il primo giocatore del Newcastle a segnare nelle prime due partite di una stagione di EPL dai tempi di Alan Shearer nel 2003-04.

Il Bournemouth non mantiene la porta inviolata da sette partite.

Il Newcastle non vince una partita casalinga di Premier League contro il Bournemouth da novembre 2019.

Giocatori da tenere d'occhio

Yoane Wissa ha faticato nella sua stagione d'esordio al Newcastle lo scorso anno, ma ora l'attaccante della RD Congo sta rendendo al meglio in un ruolo leggermente più arretrato. Finora ha messo insieme un gol e un assist, agendo accanto al veloce Elanga. In mezzo al campo, anche le prestazioni tuttofare di Nico Gonzalez hanno attirato l'attenzione dopo il suo costoso trasferimento dal Manchester City.

Getty Images

Gli ospiti tireranno un sospiro di sollievo per il fatto che il centrocampista 23enne Alex Scott sia ancora al club nonostante il forte interesse nei suoi confronti da parte di altre squadre di Premier League. L'esterno offensivo brasiliano 20enne Rayan è stato una minaccia costante contro l'Everton grazie alla sua impressionante fisicità e al preciso sinistro.

Getty Images

Probabili formazioni

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Notizie sulle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti