Newcastle United-Bayer Leverkusen: dettagli della partita

Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:00

Newcastle United e Bayer Leverkusen scenderanno in campo il 15 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST).

Anteprima della partita

Il Newcastle United ospita il Bayer Leverkusen, una delle big della Bundesliga, al St. James' Park per un'amichevole precampionato di alto profilo, mentre entrambe le squadre rifiniscono la preparazione in vista della prossima stagione.

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Contesto della partita e precedenti recenti

Le due squadre arrivano a questa sfida estiva con una storia competitiva recente, dopo l'avvincente pareggio per 2-2 al BayArena durante la fase a gironi della Champions League nel dicembre 2025. Quella sfida ha visto transizioni rapide, pressing incessante e calcio offensivo ad alta intensità da entrambe le parti. Ritrovarsi di nuovo sul Tyneside offre a entrambi gli allenatori un prezioso punto di riferimento per misurare la propria brillantezza tattica contro una qualità europea già conosciuta.

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Il precampionato del Newcastle United

La preparazione estiva del Newcastle sotto la guida di Matthias Jaissle è iniziata in modo positivo a metà luglio con una vittoria per 3-0 contro il Darlington, seguita da un pareggio per 1-1 in trasferta sul campo del Gateshead. Il Newcastle ha subito una battuta d'arresto durante la trasferta di fine luglio ad Ashton Gate, con la sconfitta per 4-1 contro il Bristol City, ma si è ripreso con forza l'8 agosto grazie a un impressionante successo esterno per 2-1 contro la squadra di Liga del Valencia. In vista del weekend, dopo la sfida infrasettimanale contro l'Everton, il Newcastle punta a perfezionare il proprio assetto davanti ai propri tifosi.

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Il precampionato del Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen arriva a questa sfida dopo un convincente precampionato tra Germania ed Europa sotto la guida di Carles Martínez Novell. La squadra tedesca ha aperto il proprio programma estivo in modo dominante, travolgendo lo Sportfreunde Baumberg per 7-0 e i Kickers Offenbach per 3-1. Ha mantenuto il proprio slancio offensivo tra fine luglio e inizio agosto con un 4-0 contro il K.R.C. Genk, un 3-0 sul Rot-Weiss Essen e una sofferta vittoria per 2-1 contro il Siviglia. Dopo la trasferta infrasettimanale contro il Nottingham Forest, il Leverkusen punta a chiudere il tour in Inghilterra con un'altra prova convincente prima dell'esordio stagionale ufficiale in DFB-Pokal.

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Notizie sulle squadre e rose

Il Newcastle si presenta alla partita senza dati confermati al momento su infortuni o squalifiche. Anthony Elanga è uscito in barella durante la vittoria precampionato contro il Valencia dopo un intervento duro, e la sua presenza resta in dubbio. Anche Lewis Hall ha fatto ritorno a casa dal ritiro in Spagna, con il club che ha citato un lieve problema di condizione, anche se la sua situazione ha attirato speculazioni di mercato da parte del Manchester United. Non è stato confermato alcun undici titolare probabile e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Leverkusen non ha diffuso notizie ufficiali sulla squadra alla vigilia della gara. Non risultano infortuni o squalifiche e non è stata confermata alcuna probabile formazione. Ulteriori informazioni sulla rosa saranno pubblicate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Newcastle ha fatto registrare un bilancio misto nelle ultime cinque partite, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 2-1 contro il Valencia in un'amichevole precampionato dell'8 agosto, una partita oscurata dall'incidente che ha coinvolto Elanga. A fine luglio è arrivata anche la sconfitta per 4-1 contro il Bristol City, mentre contro il Gateshead è arrivato un pareggio per 1-1. L'ultima uscita ufficiale è stata la sconfitta per 2-0 contro il Fulham in Premier League a maggio. Nelle cinque partite, il Newcastle ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Il Leverkusen è in grande forma, avendo vinto tutte e cinque le amichevoli precampionato. Ha battuto il Siviglia per 2-1 l'8 agosto e in precedenza aveva ottenuto un 4-0 contro il Genk e un travolgente 7-0 sullo Sportfreunde Baumberg. La squadra tedesca ha segnato 15 gol in queste cinque partite e ne ha subito soltanto uno, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Precedenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale alla Champions League del 10 dicembre 2025, quando Bayer Leverkusen e Newcastle hanno pareggiato 2-2 al BayArena. Gli unici altri precedenti registrati nel dataset risalgono alla Champions League 2002-03, quando il Newcastle vinse entrambe le gare: 3-1 al St. James' Park il 26 febbraio e 3-1 in trasferta a Leverkusen il 18 febbraio. In tutti e tre i confronti elencati, il Newcastle ha vinto due volte e pareggiato una, con nessuna delle due squadre che ha ottenuto la vittoria nell'incontro più recente.