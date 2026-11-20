Newcastle United-Arsenal: le informazioni sulla partita

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

La capolista mette alla prova la tenuta del Tyneside nel ritorno di Bruno Guimarães

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Il Newcastle United ospita l’Arsenal allo St James' Park in una partita di Premier League che mette di fronte la capolista e una squadra alla ricerca della continuità dopo un periodo difficile. A rendere ancora più accesa la sfida è il ritorno a Tyneside di Bruno Guimarães: l’ex protagonista del Newcastle si presenta per la prima volta con la maglia dell’Arsenal dopo il trasferimento estivo, in uno stadio ostile che vuole mettere in difficoltà i campioni.

L’Arsenal arriva da prima in classifica, con ottimi risultati alla vigilia della pausa per le nazionali. La squadra di Mikel Arteta ha vinto quattro delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, con le vittorie in trasferta contro Liverpool e Slavia Praga tra i successi più importanti.

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Per il Newcastle il quadro è diverso. La squadra di Matthias Jaissle ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato, perdendo contro Everton e Aston Villa in quel periodo. Il Newcastle dovrà migliorare sensibilmente per contenere un Arsenal in gran forma.

L’assenza di Bukayo Saka peserà sull’Arsenal. L’esterno è stato fondamentale in attacco e la sua assenza mette alla prova le alternative di Arteta negli ultimi trenta metri. L’infortunio di William Saliba crea ulteriori difficoltà per la difesa degli ospiti.

Il Newcastle dovrà fare a meno di Ewen Jaouen e Joelinton, mentre il rientro dopo la pausa per le nazionali comporta ulteriori difficoltà. Lewis Hall, che si è distinto con l’Inghilterra durante la finestra della Nations League, torna a disposizione in ottima forma e ci si aspetta che dia ampiezza e incisività sulla fascia sinistra.

Dicembre presenta un calendario fitto per entrambe le squadre. L’Arsenal affronta il Real Madrid in Champions League il 9 dicembre, mentre il Newcastle ospita il Manchester United il 2 dicembre: questa partita è dunque un appuntamento cruciale all’inizio dell’inverno.

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