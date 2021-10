Il Newcastle avvisa i tifosi: "Basta vestirvi con gli abiti tradizionali arabi"

I nuovi proprietari sauditi non sono stati offesi, ma la società precisa: "C'è la possibilità che vestirsi così sia inappropriato".

Il Newcastle si candida ad essere una delle big assolute della Premier League nei prosismi anni. La cessione di Mike Ashley al fondo sovrano del principe saudita ha scatenato l'entusiamo dei tifosi, pronti ad accogliere grandi campioni per vincere tutto.

La festa per il cambio di proprietà miliardario non si placa, tanto che lo stesso Newcastle ha chiesto ai suoi fans di evitare di vestirsi con abiti tradizionali arabi se normalmente non vengono indossati dagli stessi. Nelle ultime due settimane, infatti, in centinaia si recano allo stadio con la il copricapo, la kefiah, e dishdasha, il lungo vestito, entrambi utilizzati nel Vicino e Medio Oriente.

Il Newcastle ci tiene però a precisare che nessuno del nuovo club si è lamentato di tale moda:

"Nessuno del nuovo gruppo di proprietà è stato offeso in alcun modo. Tuttavia, rimane la possibilità che vestirsi in questo modo sia culturalmente inappropriato". "Tutti i tifosi del club sono, come sempre, incoraggiati a indossare qualunque cosa sia la norma per la propria cultura o religione, continuando a riflettere delle ampie e ricche comunità e gruppi multiculturali da cui il club trae con orgoglio il suo sostegno".

E' un momento importante per la storia del Newcastle e la nuova proprietà non vuole lasciare nulla al caso. In attesa di poter investire in maniera massiccia dal 2022, serve salvare l'attuale annata, visto il penultimo posto in cui il club bianconero si trova.

Steve Bruce è stato esonerato e al suo posto potrebbe arrivare un nome importante del calcio europeo come Antonio Conte, attuale opinionista di Sky. Per la prossima annata, in caso di traghettatore per il 2021/2022 come Paulo Fonseca, oltre all'ex Inter in pole ci sarebbero anche Emery e Gerrard.