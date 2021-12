Newcastle-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Newcastle-Manchester United

• Data: domenica 27 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

• Streaming: Sky Go e NOW

Il Boxing Day di Premier League si chiude lunedì 27 dicembre con il posticipo in programma a St James' Park. I padroni di casa del Newcastle ospitano il Manchester United di Ralf Rangnick e Cristiano Ronaldo.

I 'Magpies' sono reduci dalla sconfitta per 4-0 in casa contro il Manchester City e vogliono interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Dall'altra parte, il Manchester United ha conquitato i tre punti sul campo del Norwich grazie a una rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, prima del focolaio Covid che ha costretto i 'Red Devils' allo stop con la sospensione delle attività.

Il Newcastle occupa l'ultima piazza, in coabitazione con il Norwich, con 10 punti in 18 sfide disputate, mentre grazie ai tre successi di fila conquistati contro Arsenal, Crystal Palace e proprio Norwich i 'Red Devils' si sono riportati a ridosso della zona Champions League, in attesa di recuperare le due sfide rinviate.

Nell'ultimo incorcio, l'11 settembre scorso il Manchester United si è imposto col risultato di 4-1 sul Newcastle, mentre l'ultima sfida a St James' Park risale al 17 ottobre 2020. In quell'occasione furono ancora una volta i 'Red Devils' a vincere, sempre con un netto 4-1.

In questo articolo troverete tutte le info sulla gara: dalle formazioni a come seguirla in tv e streaming.

ORARIO NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED

Il match tra Newcastle e Manchester United è in programma per lunedì 27 dicembre a St James' Park. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED IN TV

La partita di Premier League tra Newcastle e Manchester United sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky SportFootball (numero 203 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Paolo Ciarravano.

DOVE VEDERE NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED IN STREAMING

Newcastle-Manchester United sarà trasmessa in streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il Pass Sport anche la visione delle gare di Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL i lettori potranno seguire Newcastle-Manchester United anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED

Nel Newcastle fuori Fernandez, Dummett e Lewis. Howe potrebbe recuperare Krafth e Manquillo, mentre Shelvey può essere la grande novità. Il calciatore è pronto a tornare in campo dopo lo stop.

Rangnick potrebbe recuperare Varane, fuori dalla sfida contro l'Atalanta. Il francese può prendere il posto Lindelof accanto a Maguire. Confermati in mezzo al campo McTominay e Fred, con Greenwood da una parte e Rashford al posto di Bruno Fernandes dall'altra. In avanti tocca a Ronaldo e Cavani.

NEWCASTLE (4-4-2): Dubravka; Murphy, Clark, Lascelles, Ritchie; Almiron, Hayden, Willock, Fraser; Joelinton, Wilson.

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Rashford; Cavani, Ronaldo.