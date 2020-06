Newcastle-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo aver perso la Premier League, il City va a caccia della FA Cup: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 giugno 2020

28 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Vinto il Community Shield, vinta la EFL Cup, persa la Premier League. Il Manchester City incassa la prima delusione stagionale e riparte rituffandosi nella , il prossimo obiettivo della squadra di Pep Guardiola. Prossimo avversario è il Newcastle, nei quarti di finale.

Finora gli Sky Blues hanno eliminato lo , il e il Port Vale: i Magpies di Steve Bruce saranno la prima squadra di Premier League che affronteranno sul loro cammino. Stesso discorso anche per Valentino Lazaro e compagni: hanno avuto la meglio di Rochdale, Oxford e .

Non sarà una partita facile per gli uomini di Guardiola, che nelle ultime due trasferte nel Tyne & Wear hanno rimediato un pareggio e una sconfitta. Quest'anno la sfida è terminata 2-2 con goal nel finale di Shelvey. City e Newcastle si ritroveranno l'una contro l'altra anche il prossimo 8 luglio in Premier League.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su -Manchester City: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in tv e streaming.

ORARIO NEWCASTLE-MANCHESTER CITY

Newcastle-Manchester City è in programma domenica 28 giugno alle ore 19.30, a completare il programma dei quarti di FA Cup. La sfida del St. James' Park, in caso di parità al termine dei regolamentari, andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non è più previsto replay.

Newcastle-Manchester City sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN. La partita di FA Cup si potrà vedere attraverso smart tv compatibile saricando l'app di DAZN, oppure collegando la televisione a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick. La sfida non sarà trasmessa su DAZN1.

Newcastle-Manchester City sarà visibile su DAZN. La diretta sarà disponibile scaricando l'app da smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc o da notebook.

Possibile ritorno alla difesa a tre per il Newcastle per arginare le offensive della squadra di Guardiola. Spazio in questo caso per Lazaro e Rose sulle fasce con Manquillo e Fernandez ai lati di Lascelles, capitano e leader difensivo. Bentaleb e Shelvey a centrocampo con Almiron e Saint-Maximin a supportare Gayle. Tra i pali spazio al secondo Darlow.

Solo pochi giorni dopo aver perso la Premier League, il City ripartirà dalle sue stelle. Scelte abbastanza obbligate tra trequarti e attacco, con Aguero out e Sané ancora non al meglio dopo gli otre 300 giorni di stop. Possibilità Cancelo in difesa mentre Zinchenko potrebbe rilevare Mendy a sinistra. Bravo tra i pali rileva Ederson.

NEWCASTLE (3-4-2-1): Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez; Lazar, Shelvey, Bentaleb, Rose; Almiron, Saint-Maximin; Gayle.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Bravo; Cancelo, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.