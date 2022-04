Newcastle-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NEWCASTLE-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Newcastle-Liverpool

• Data: Sabato 30 aprile 2022

• Orario: 13:30

• Canale tv: Sky Sport Football (Canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213)

• Streaming: Sky Go e NOW

Continua il serratissimo testa a testa in vetta alla Premier League tra Liverpool e Manchester City. Nella 35a giornata i Reds sono di scena sul campo del Newcastle, dove devono ottenere tre punti per mettere pressione ai rivali.

Eccezion fatta per lo scontro diretto, il Liverpool non lascia punti in Premier dallo scorso 2 gennaio, nel pari 2-2 contro il Chelsea. Da lì, una serie di vittorie che ha portato la squadra di Klopp a 79 punti con 5 gare ancora da disputare (compresa una gara da recuperare).

I Reds hanno tra l’altro confermato di essere in un grande momento di forma anche nell’uscita di mercoledì sera in Champions League. Il 2-0 ottenuto contro il Villarreal li avvicina in maniera importante alla finalissima della massima competizione continentale.

Anche il Newcastle è in gran forma, tanto che ha vinto le ultime 4 partite di Premier League consecutivamente: i ragazzi di Eddie Howe sono risaliti fino al 9° posto, abbandonando le zone delicate della classifica.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero novantasette tra le due squadre. Bilancio nettamente favorevole ai Reds in virtù delle 54 vittorie ottenute (l’ultima delle quali per 3-1 nel girone d’andata), a fronte di 22 pareggi e 20 affermazioni dei Magpies.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Newcastle-Liverpool: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming.

ORARIO NEWCASTLE-LIVERPOOL

Newcastle-Liverpool si giocherà sabato 30 aprile 2022 alle 13:30 al St. James' Park, la casa dei Magpies. Il match è valido per la 35ª giornata di Premier League.

DOVE VEDERE NEWCASTLE-LIVERPOOL IN TV

Sarà Sky a trasmettere Newcastle-Liverpool. I canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 2013).

NEWCASTLE-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà seguire Newcastle-Liverpool in streaming su Sky Go: basterà scaricare l'applicazione dagli store su tutti i sistemi, iOs o Android, ed effettuare il login. Da pc e notebook basterà collegarsi al sito.

Il match sarà visibile anhe su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga .

IN DIRETTA SU GOAL

Avrete la possibilità di seguire Newcastle-Liverpool anche in diretta testuale su GOAL, con le informazioni sul match già dalla mattina e poi la cronaca minuto per minuto dal primo all'ultimo minuto del match.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE-LIVERPOOL

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Krafth, Schär, Burn, Targett; Joelinton, Bruno Guimaraes, Willock; Almiron, Wood, Saint-Maximin.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz.