Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United-Liverpool inizia il 23 agosto 2026 alle 11:30 EST e alle 16:30 GMT.

Newcastle-Liverpool è la sfida tra due squadre in transizione

Matthias Jaissle. Il 38enne tedesco ha brillato nelle sue precedenti esperienze in Austria e Arabia Saudita, ma non ha mai allenato in Inghilterra, tantomeno in Premier League. Inoltre ha perso tre pedine di primo piano, Anthony Gordon, Sandro Tonali e Bruno Guimarães, passati rispettivamente a Barcellona, Tottenham e Arsenal in questa estate. Il Newcastle ha chiuso al deludente 12° posto la scorsa stagione e in molti si aspettano che faccia ancora peggio questa volta. Bazoumana Touré, 20 anni, è l'acquisto più costoso dell'estate con 42,8 milioni di sterline, e avranno bisogno che l'ala ivoriana parta subito forte. Lukas Hornicek, portiere della nazionale ceca di 24 anni, arriva dal Braga per 26 milioni di sterline.

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Due nuovi uomini in panchina

Andoni Iraola è arrivato ad Anfield dal Bournemouth per sostituire Arne Slot, esonerato dopo una deludente stagione 2025-26 in cui il Liverpool ha chiuso al quinto posto. La scorsa stagione Iraola ha portato il Bournemouth in Europa nonostante la perdita di difensori chiave e del talismano Antoine Semenyo. Il tecnico spagnolo è noto per il suo approccio aggressivo e propositivo al calcio.

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Il Liverpool può sostituire Salah?

Il Liverpool ha perso diversi elementi esperti. Ibrahima Konaté si è trasferito al Real Madrid, la leggenda del club Mo Salah ha firmato per il Trabzonspor e il veterano terzino Andy Robertson è passato al Tottenham. Il Liverpool ha ingaggiato Jérémy Jacquet dal Rennes e l'ex attaccante dell'Osasuna Víctor Muñoz per un totale di 90 milioni di sterline. Un sostituto diretto di Salah non è ancora arrivato, quindi il peso sugli acquisti di spicco della scorsa estate, Florian Wirtz e Alexander Isak, sarà ancora maggiore. Il miglior giocatore del club nella scorsa stagione, Dominik Szoboszlai, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine. Il difensore centrale uruguaiano Ronald Araujo è un interessante innesto in prestito dal Barcellona.

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Newcastle-Liverpool: statistiche chiave

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime 19 partite di Premier League contro il Newcastle, con 14 vittorie e cinque pareggi.

Ognuno degli ultimi tre incontri di Premier League tra Newcastle e Liverpool al St. James’ Park ha visto un gol decisivo per il risultato segnato dopo il 90° minuto.

Nelle ultime nove trasferte in campionato al St. James’ Park, il Liverpool ha vinto sei volte e pareggiato tre.

Finora ci sono stati 198 gol nelle sfide di Premier League tra Newcastle e Liverpool. Due gol in questa partita la renderebbero la terza sfida a raggiungere quota 200 nella competizione, dopo Liverpool-Tottenham Hotspur (211) e Arsenal-Tottenham (200).

Solo Aston Villa e Manchester City hanno avuto una striscia di vittorie in Premier League più lunga del Liverpool la scorsa stagione, eppure solo quattro squadre, tra cui Chelsea e Tottenham, hanno avuto una serie di sconfitte peggiore. La loro serie di quattro pareggi a gennaio è stata superata soltanto da Bournemouth e Brentford.

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Probabili formazioni

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Newcastle Matthias Jaissle deve fare a meno di cinque giocatori per questa partita. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga e Lewis Hall sono tutti indicati come infortunati. Al momento non risultano squalifiche. Una probabile formazione titolare non è stata confermata e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola deve invece fare i conti con una lista di assenti decisamente più lunga. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros e Curtis Jones sono tutti fuori per infortunio. Non ci sono squalifiche. Senza una formazione confermata, le notizie sulla squadra saranno aggiornate con l'avvicinarsi della partita.

Forma

Il Newcastle si presenta alla nuova stagione con un bilancio misto nel pre-campionato: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-2 sul Valencia l'8 agosto, mentre a fine luglio è arrivata una sconfitta per 4-1 contro il Bristol City. Nelle cinque partite il Newcastle ha segnato otto gol e ne ha subiti otto, e l'unico risultato competitivo nel campione considerato è stata la sconfitta per 2-0 sul campo del Fulham nell'ultima giornata della scorsa stagione.

Anche le ultime cinque partite del Liverpool hanno prodotto un bilancio spezzato: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La partita più recente è stata la sconfitta per 2-3 contro il Monaco del 9 agosto. In pre-campionato ha battuto il Sunderland 4-2 e il Wrexham 1-0, ma ha perso anche 2-4 contro il Leeds United. L'ultimo risultato competitivo del Liverpool è stato l'1-1 sul campo del Brentford nell'ultima giornata della stagione 2025-26. Nelle cinque partite il Liverpool ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale al 31 gennaio 2026, quando il Liverpool ha battuto il Newcastle 4-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, il Newcastle aveva vinto 2-3 al St James' Park nell'agosto 2025, sempre in campionato. Nelle ultime cinque sfide, il Liverpool ha vinto tre volte e il Newcastle due, con le due squadre che hanno anche pareggiato 3-3 al St James' Park nel dicembre 2024. Le cinque partite hanno prodotto in totale 16 gol.