Newcastle-Fulham, record negativo: peggior partita d'Europa per occasioni da goal

La 18esima giornata di Premier League ha visto di fronte il Newcastle di Benitez ed il Fulham di Ranieri , reduce da due sconfitte consecutive (fuoricasa contro lo United ed in casa contro il West Ham).

Il match, conclusosi sul risultato di 0-0, è stato avaro di emozioni e soprattutto non ha consentito a nessuna delle due squadre, in lotta per la salvezza, di migliorare la loro classifica.

0.60 - The Premier League meeting between Newcastle United & Fulham yesterday saw a total xG figure of just 0.60; the match with the lowest quality goalscoring chances within the top 5 European leagues so far in 2018-19. Snore. pic.twitter.com/VD97zyJ3uk — OptaJoe (@OptaJoe) 23 dicembre 2018