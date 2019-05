Newcastle a un passo dalla cessione agli sceicchi: "Accordo trovato"

Mike Ashley sta per cedere il Newcastle allo sceicco bin Zayed, che conferma: "Vogliamo completare presto l'operazione". Affare da 400 milioni.

Ci siamo quasi: un altro club di Premier League sta per passare nelle mani di uno sceicco, come il . Ed è un club di un certo prestigio, nonostante una bacheca meno piena di quel che il sostegno della sua gente meriterebbe: il United.

Lo sceicco in questione è Khaled bin Zayed Al Nehayan, fratellastro di Mansour bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City: arriva da Dubai e sta per mettere le mani sul club bianconero, la cui maggioranza delle quote appartiene oggi al mai amato Mike Ashley, da tempo alla ricerca di un nuovo acquirente. Un'operazione da 350 milioni di sterline, ovvero quasi 400 milioni di euro, che sta per concludersi in maniera positiva.

Il Bin Zayed Group ha contattato il 'Chronicle', quotidiano di Newcastle, spiegando via email di essere arrivato a un ottimo stadio nelle negoziazioni per l'acquisto dei Magpies.

"In risposta alle numerose notizie apparse oggi sulla stampa, vogliamo commentare quanto segue: possiamo confermare che dei rappresentanti di Sua Altezza Sceicco Khaled Bin Zayed Al Nahyan stanno trattando con Mike Ashley e il suo team l'acquisizione del Newcastle United Football Club. Consideriamo un onore avere l'opportunità di basarci sul forte sostegno, sulla storia e sulla tradizione del club. Abbiamo trovato un accordo e stiamo lavorando duramente per completare al più presto l'operazione".

Da parte del Newcastle, almeno fino a ora, nessun comunicato ufficiale sulla trattativa con lo sceicco bin Zayed. Ma è facilmente immaginabile come l'atmosfera in città sia elettrica al pensiero di una simile svolta. L'ascesa portentosa del Manchester City dopo il passaggio nelle mani del fratellastro è sotto gli occhi di tutti.