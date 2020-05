Neville sicuro: "Cristiano Ronaldo ha un piano per superare Pelè"

Cristiano Ronaldo vuole superare i record di Pelè ed essere il goleador numero uno di tutti i tempi: l'ex compagno non ha dubbi.

Cristiano Ronaldo vuole tutto. Superare ogni record, vincere il più possibile, giocare fino a quando sarà possibile. Step finale, superare il numero di reti di Pelè. Più di 1000 reti in carriera? Sì, il lusitano vuole provarci nei prossimi anni. A tutti i costi.

A rivelare il pensiero è l'ex compagno del e leggenda inglese, Gary Neville. Attualmente opinionista e spesso in prima linea per il dietro le quinte, ha svelato come l'amico abbia tutta l'intenzione di superare ogni limite ed ergersi a capocannoniere massimo.

Intervistato da Sky Sport, Neville non ha dubbi:

"Cristiano Ronaldo ha un piano per superare il record di reti di Pelè e diventare il più grande di tutti i tempi".

Secondo molti il lusitano è già il numero uno, in un'eterna discussione su chi sia il cannoniere e il calciatore più grande di tutti. Per spingere sempre più adepti dalla sua parte, Cristiano Ronaldo proverà a giocare ancora a lungo e segnare decine di goal all'anno.

Neville ha continuato raccontando della continua ricerca del successo:

"Il suo desiderio di diventare il migliore al mondo è fuori dal mondo, è uno dei pochi giocatori con cui ho giocato che avrebbe annunciato pubblicamente che i singoli trofei erano importanti per lui".

Di solito, infatti, pubblicamente, tra sincerità e frasi fatte, i giocatori parlino del solo trofeo di squadra come essenziale. Ma dietro ci sono tanti pensieri:

"I suoi successi sono stati sorprendenti e ha lavorato duramente per questo. Vuole impadronirsi del record di Pelé. Vuole essere il più grande di tutti i tempi e questo è il suo unico scopo.

Il numero esatto di reti segnato da Pelè non è mai stato svelato, visto che in molti casi vengono considerati anche i goal nelle amichevoli, essenziali per arrivare a quattro cifre: ne avrebbe segnato 1200, ma per molti sono 'solo' 761.

In ogni caso, Cristiano Ronaldo, vuole arrivare il più vicino possibile ai mille. Ne mancano 257 e visti i 35 anni sulla carta d'identità, servirà probabilmente arrivare oltre i 40. Con una media che non dovrà mai scendere sotto i 40-50 ad annata. Si vedrà.