Neville bloccato dalla sicurezza dell'Old Trafford: "Non sapevano chi fossi"

L’ex giocatore del Manchester United, Gary Neville, fermato dalla sicurezza dell’Old Trafford: “Ho faticato per entrare”.

E’ entrato a far parte del nel 1991 e l’ha lasciato solo nel 2011 al termine di una carriera nella quale ha indossato solo la maglia del Red Devils.

Gary Neville è stato, insieme a suo fratello Phil, a Giggs, Butt, Beckham e Scholes uno dei Fergie Boys, ovvero uno di quei ragazzi del gruppo guidato dal grande Alex Ferguson che, arrivati giovanissimi a Manchester hanno poi formato l’intelaiatura di una squadra capace di vincere tutto a livello mondiale.

Con lo United ha giocato quasi 600 partite vincendo, tra le moltissime altre cose, ben 12 campionati, 2 , una Coppa Intercontinentale ed un Mondiale per Club, ma questo evidentemente non gli è bastato per diventare un volto noto dalle parti di Old Trafford.

Lo stesso Neville infatti, in occasione dell’ultima partita giocata dai Red Devils contro il , ha fatto non poca fatica ad entrare allo stadio. L’ex difensore, che era alla partita in quanto commentatore per Sky Sports, è stato fermato per due volte dalla sicurezza perchè non riconoscuto.

A svelarlo è stato lui stesso al Sun.

“Ho fatto fatica ad entrare, sono stato fermato dalla sicurezza. Non sapevano chi fossi, mi hanno pure chiesto il pass”.

Alla fine Neville è stato autorizzato ad entrare all’Old Trafford in quanto riconosciuto da altri addetti alla sicurezza e quei momenti surreali si sono semplicemente trasformati in uno splendido aneddoto.