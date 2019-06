Neuchatel Xamax, rimonta clamorosa dallo 0-4: è salvo ai rigori

Dopo aver perso 4-0 in casa, il Neuchatel Xamax ha vinto con lo stesso risultato al ritorno e si è salvato ai rigori nello spareggio in Svizzera.

Questa è stata proprio la stagione delle rimonte incredibili e non soltanto in . Basta vedere cosa è successo in , nello spareggio per non retrocedere.

Il Neuchatel Xamax, arrivato penultimo in Super League, ha affrontato l'Aarau piazzatosi al secondo posto in Challenge League, perdendo 4-0 il match d'andata giocato in casa.

L'articolo prosegue qui sotto

🔴⚫ On reste en Raiffeisen Super League !!!

Tous sur l’Esplanade du stade de la Maladière pour fêter le maintien et le retour de l’équipe : food-truck, musique et animations vous attendent ! 🎉🎉#OnNaRienLâché #OnPeutFêter #Neuchmontada #Xamaxada pic.twitter.com/gsv566YtJ0 — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) June 2, 2019

Sembrava ormai finita, ma nella partita di ritorno il Neuchatel Xamax ha vinto con lo stesso risultato in casa dell'Aarau ed è riuscito a salvarsi dopo i calci di rigore.

Una rimonta pazzesca che si aggiunge alle altre alle quali abbiamo assistito in questa stagione. Non sarà valsa un posto nella finale di Champions, ma per il Neuchatel rimane comunque un'impresa storica.