Nestorovski, infortunio al ginocchio: Udinese in ansia

Lunedì visita a Roma per Nestorovski: per l'attaccante dell'Udinese, ko in allenamento, distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti.

L'Udinese perde Ilija Nestorovski per il rush finale della stagione. Infortunio al ginocchio in allenamento per l'attaccante, che lunedì sarà visitato a Villa Stuart.

Come riporta 'Udinese TV', gli esami strumentali effettuati dal macedone hanno evidenziato una distorsione con interessamento dei legamenti: per Nestorovski, il 2020/2021 sembra concluso in anticipo e lo stop potrebbe non essere breve.

Luca Gotti, alla vigilia del match di Benevento, in conferenza ha ammesso di non essere ottimista.

"Lunedì Nestorovski sarà visitato a Roma dal professor Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. A lui faccio un grande in bocca al lupo".

Per l'ex Palermo, quest'anno, 22 presenze e 2 goal.