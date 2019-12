Nessuno come la Reggina: miglior attacco d'Italia

La Reggina è la squadra che ha segnato più goal tra tutti i campionati professionistici italiani: meglio di Atalanta e Lazio.

Dopo il declino e parecchi anni di anonimato, la Reggina sta tornando finalmente protagonista con risultati e prestazioni da top club a livello nazionale.

Il club calabrese sta infatti dominando il Girone C di Serie C con 43 punti conquistati (+7 sul Potenza secondo) e soprattutto 39 goal fatti in 17 gare.

Quello della Reggina è il miglior attacco d' a livello professionistico, meglio di e che ha realizzato sin qui rispettivamente 33 e 34 goal.

L'articolo prosegue qui sotto

A dire il vero prima di Atalanta e Lazio c'è un'altra grande sorpresa, la Vibonese (calabrese e nel Girone C come la Reggina), capace di mettere a segno 36 reti in 16 partite e travolgere 7-2 la Sicula Leonzio nell'ultimo turno di campionato.

Nella Reggina, oltre al capocannoniere Corazza, i trascinatori sono due vecchie conoscenze della : il 'Tanque' Denis e Reginaldo, autori di 7 goal in due.