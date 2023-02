Nessuna spaccatura nello spogliatoio del Milan, Calabria: “Basta con assurde illazioni”

Il capitano del Milan, Davide Calabria, attraverso Instagram ha voluto smentire le voci che vorrebbero fratture nello spogliatoio.

Quello che sta vivendo il Milan è probabilmente il momento più complicato dell’intera gestione Pioli. La compagine rossonera è infatti piombata, in questo inizio di 2023, in una crisi di risultati che, fino a poche settimane fa, in molti avrebbero fatto fatica anche solo ad immaginare.

Dal ritorno in campo, il Milan è stato prima eliminato dalla Coppa Italia dal Torino, poi è stato travolto dall’Inter in Supercoppa Italiana e in seguito ha subito le pesanti sconfitte in campionato contro Lazio, Sassuolo e ancora Inter, che hanno compromesso la corsa Scudetto.

Una serie di risultati che hanno portato alcuni a parlare di possibili dissidi tra alcuni giocatori e di fratture all’interno dello spogliatoio.

Voci che Davide Calabria ha voluto assolutamente smentire. Il capitano rossonero lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose.

Quello che non accettiamo in maniera più assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto.

Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca.

Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni”.

Parole nette che pongono dunque fine a voci che vorrebbero la crisi del Milan figlia di problemi all’interno del gruppo rossonero.