Nessuna proroga per la Salernitana, Gravina: "Auguro di trovare un acquirente in 10 giorni"

Resta il 31 dicembre la data limite entro cui trovare un nuovo acquirente per la Salernitana, sospesa in un limbo che rischia di aprirsi in favore di una voragine che vedrebbe i campani esclusi automaticamente dalla Serie A a partire dal prossimo 1° gennaio.

Già alle prese con l'emergenza Covid che ha colpito il gruppo squadra, alla Salernitana non è stata concessa alcuna proroga fino al termine della stagione, ipotesi proposta dal Consiglio della Lega Serie A nei giorni scorsi e non accolta dalla FIGC: sul tema si è espresso il presidente Gabriele Gravina, intervenuto nella conferenza stampa andata in scena al termine del Consiglio Federale odierno.

"Non c'è stata nessuna nuova delibera, mi sono limitato a leggere il contenuto dell'atto notarile che prevede l'esclusione della Salernitana dal campionato di Serie A in caso di mancata cessione delle quote. Ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee".

Alla Salernitana restano dieci giorni di tempo per trovare una nuova proprietà, pena l'esclusione dal campionato.

"Nell'atto notarile non è prevista la proroga richiesta da uno dei disponenti. Alla Salernitana va l'augurio di trovare un acquirente entro il 31 dicembre, altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro".