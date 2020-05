Nessuna positività, Strakosha: "Le persone parlano troppo"

Nessuna positività al Covid-19, Thomas Strakosha sta benissimo ed è assolutamente carico in vista della ripresa del campionato. Il portiere della , ha voluto smentire alcune voci circolate nei giorni scorsi circa le sue condizioni di salute e si è detto pronto a rimettersi a caccia dello Scudetto.

A riportare la sue parole rilasciate ai microfoni di ‘FanZone’ è stato il portale albanese ‘Supersport’.

Alla ripresa del campionato la Lazio partirà da una situazione di classifica che parla di un secondo posto a -1 dalla capolista .

Il calcio ripartirà dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus.

“Non giochiamo a calco da tre mesi, non credo che sia mai successa una cosa del genere. Dal punto di vista fisico sarà dura per tutte le squadre. Sarà complicato ritrovare la forma, le partite non saranno le stesse. Non sarà un campionato nuovo, ma sarà un qualcosa di nuovo. La Juventus è sempre favorita perché ha grandi giocatori, ma noi siamo abbastanza arroganti da dire che siamo più forti di loro”.