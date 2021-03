Nessuna lesione muscolare per Dzeko: resta con la Bosnia

Edin Dzeko era uscito nel secondo tempo di Roma-Napoli per un fastidio muscolare. Gli esami escludono lesioni: resta in Nazionale.

Dopo la brutta sconfitta casalinga subita contro il Napoli, l'ennesima per la Roma in un big match, arriva finalmente una buona notizia per il tecnico giallorosso Fonseca.

Edin Dzeko, uscito nella ripresa durante il posticipo di domenica sera a causa di un fastidio muscolare, sta bene e dunque resterà nel ritiro della sua Bosnia pronto a scendere in campo e dare il suo contributo alla causa.

L'attaccante sta vivendo una stagione decisamente difficile, tra problemi fisici di vario tipo e un rapporto non più idilliaco con Fonseca che nelle ultime settimane gli preferisce stabilmente Borja Mayoral.

In attesa di decidere quale sarà il suo futuro, Dzeko intanto spera di ritrovare il sorriso in Nazionale dove il suo posto non è mai stato in discussione.

La Bosnia sarà impegnata prima contro la Finlandia, in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, mentre poi affronterà Costa Rica in amichevole e soprattutto la Francia campione del mondo in carica.