Nessun goal al Bologna, poi la rinascita in Olanda: tripletta di van Hooijdonk in Vitesse-Heerenveen

L'attaccante olandese classe 2000 - figlio d'arte - continua a segnare a raffica con l'Heerenveen: il prestito dopo zero goal col Bologna.

Una domenica bestiale. Il clima di casa ha rigenerato Sydney van Hooijdonk. L'attaccante classe 2000, figlio dell'ex attaccante di - tra le altre - Feyenoord, Benfica, Vitesse, Celtic e Nottingham Forest - Pierre, è rinato da quando è tornato in Eredivisie.

Dopo l'esperienza poco fortunata con la maglia del Bologna, il 22enne è tornato a segnare a raffica. Zero goal in cinque partite con i felsinei tra Serie A e Coppa Italia, 10 reti in 18 gare con l'Heerenveen da gennaio ad oggi.

Due avventure con rendimento agli antipodi per il classe 2000, che nell'ultimo turno di Eredivisie ha vissuto un'altra giornata da protagonista assoluto. Sydney van Hooijdonk ha trascinato la sua squadra nel poker sul campo del Vitesse con tre reti che hanno permesso all'Heerenveen di portare a casa l'intera posta in palio.

Tre tiri nello specchio, tre goal. Una prestazione praticamente perfetta da parte dell'attaccante di proprietà del Bologna.

Tornato a gennaio scorso in Eredivisie in prestito, ha realizzato 7 goal e un assist in 15 presenze tra campionato ed Europa League in sei mesi. Numeri che hanno convinto l'Heerenveen a prolungare il prestito grazie al via libera del Bologna.

Dopo qualche difficoltà di squadra, con due pareggi senza reti contro Sparta Rotterdam e Feyenoord, Sydney van Hooijdonk si è sbloccato - insieme ai compagni - con la prima vittoria nel nuovo campionato. Tre reti in 79 minuti, una tripletta che ha permesso all'Heerenveen di espugnano Arnhem e rifilato un netto 4-0 a domicilio al Vitesse.

Bologna e le difficoltà sono un vecchio ricordo. In attesa di tornare in Italia, magari da protagonista. Sydney van Hooijdonk continua a segnare a valanga. E chissà che non possa davvero convincere i felsinei - proprietari del cartellino fino al 30 giugno 2025 - a puntare su di lui nei prossimi anni...