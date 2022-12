Nervi tesi tra Marchetti e Blessin: "Hai preso in giro i genoani, fai un bagno di umiltà"

Dopo l'esonero del tecnico il portiere si sfoga sotto un vecchio post Instagram: "L'allenatore più falso che abbia mai avuto in carriera".

L’esonero di Alexander Blessin ha lasciato strascichi pesanti in casa Genoa e diviso una tifoseria tra chi si è trovato d’accordo con la scelta della società e chi invece l’ha vista in altro modo.



Chi ha preso posizione è un tifoso e anche giocatore, ovvero Federico Marchetti, attualmente svincolato da luglio dopo aver vestito i rossoblù per gli ultimi quattro anni.



L’ex portiere della nazionale italiana ha lasciato un commento al veleno sotto una foto postata dal tecnico lo scorso 22 ottobre, l’ultima apparsa sul profilo ufficiale del tecnico.



“Sei il più poveraccio, falso e presuntuoso allenatore che abbia avuto nella mia lunga carriera. Hai preso in giro i genoani dal primo giorno, con le tue idee ridicole hai fatto retrocedere una squadra che poteva salvarsi da sola. Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà, e guarda Davide Nicola, prova ad imparare da lui come guidare un gruppo e ottenere risultati sul campo, non i cori dai tifosi come facevi tu. Buona fortuna. Forza Genoa”.



Un commento a cui Blessin non ha per ora replicato, ma che ha attirato molti commenti di tifosi che non si sono trovati d’accordo e altri che invece hanno apprezzato il commento del portiere, che ha lavorato con Blessin nei 6 mesi della scorsa seconda parte di stagione senza fare nessuna presenza.