Neres e la maglia scambiata con Lucas Moura: "Volevo bruciarla"

Tra le più spettacolari semifinali nella storia della va sicuramente inserita la grande rimonta del sull', firmata dall'eroica serata di Lucas Moura nel match di ritorno. Un momento che David Neres ricorda con particolare amarezza e un pizzico di ironia.

Intervenuto in diretta sul canale Youtube di 'Desimpedidos', il laterale brasiliano ha raccontato quello scambio di maglie con il connazionale degli Spurs al termine del match d'andata:

"Ricordo che alla fine della prima partita avevamo scambiato la maglia. Ma devo essere sincero: alla fine della gara di ritorno non volevo vederlo neppure in faccia". Avrei preso quella maglietta e l’avrei distrutta, bruciata. Cavolo, l’avrei voluta far sparire, perché quel giorno aveva fatto la storia".