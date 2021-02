Nela shock: "Sparai al pusher della mia ex moglie, lo lasciai lì a terra"

Sebino Nela è stato uno dei giocatori più amati della Roma negli anni '80 e una delle personalità che il calcio ha conosciuto anche fuori dal campo, nelle vesti di commentatore televisivo.

L'ex difensore ha deciso di raccontare la sua vita in un libro, una biografia che ha presentato in un'intervista rilasciata a 'Leggo'. All'interno della quale Nela, 59 anni oggi, racconta anche i momenti più oscuri e difficili della propria vita.

"Erano tempi difficili. Sparai al pusher della mia ex moglie. Avevo solo rabbia. Lo incontrai, provò ad aggredirmi e gli sparai a una gamba. L'ho lasciato lì. A terra. Ero esasperato. Ho voluto raccontarlo per far capire che anche uno che in campo sembrava superman fuori è vulnerabile. Come tutti".