Nela e la battaglia contro il tumore: "Tra 10 giorni la quarta operazione"

L'ex difensore della Roma racconta la sua lotta contro il cancro: "Sono 8 anni che combatto. Non auguro a nessuno di fare 3 anni di chemio".

Un campionato vinto e tre Coppe in bacheca, oltre a due finali europee perse: è questo lo score con la maglia della di Sebino Nela, ex terzino che la maglia giallorossa l'ha indossata per ben undici anni.

Dopo la carriera da giocatore ha intrapreso quella da commentatore televisivo, condizionata negli ultimi anni dalla lotta contro un tumore al colon: Nela ne ha parlato a cuore aperto sulle frequenze di 'Radio 2' nel corso della trasmissione 'I Lunatici'.

"La mia battaglia dura da otto anni, tra dieci giorni sarò sottoposto alla quarta operazione chirurgica. La prevenzione è un tema che va affrontato, è l'unica arma che noi abbiamo. In questo periodo ho partecipato a diverse iniziative che riguardano questa malattia terribile. Non auguro a nessuno di fare tre anni di chemio, in alcuni momenti pensi di non riuscire a venirne fuori".

Nela ha parlato anche del grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo che si è rotto nuovamente il legamento crociato.