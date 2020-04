Negro compie 48 anni: la Roma lo prende in giro su Twitter

La Lazio ha fatto gli auguri a Paolo Negro, ricevendo la risposta della Roma: riferimento alla celeberrima autorete del derby del 2000.

17 dicembre 2000, 8 giorni prima di Natale. All'Olimpico va in scena il derby - . Sentisissimo, come sempre. Lo vincono i giallorossi per 1-0, grazie a una sfortunata - e celeberrima - autorete messa a segno da Paolo Negro nella ripresa.

20 anni dopo, il ricordo di quella stracittadina è ancora vivo e vegeto nei ricordi di tutti. Un sogno per i giallorossi, un incubo per i biancocelesti. Tanto che la Roma non si è lasciata scappare l'occasione per prendere in giro Negro nemmeno nel giorno del suo compleanno, ricordandogli quell'episodio con una certa crudeltà.

"Tanti auguri di buon compleanno a Paolo Negro! L'ex biancoceleste spegne oggi 48 candeline", ha scritto la Lazio per celebrare l'ex difensore. E la risposta della Roma, come si può notare dal tweet sottostante, non si è fatta attendere.

Evidente il riferimento a quanto accaduto in quel derby, naturalmente. Un derby importantissimo anche per la classifica, se è vero che in quella stagione sia la Roma che la Lazio lottarono fino in fondo per lo scudetto: a trionfare, 12 mesi dopo i rivali, furono i giallorossi.