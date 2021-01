Né Messi, né Benzema: Iago Aspas comanda in Liga, primo sia per goal che per assist

Iago Aspas comanda, da solo, la classifica marcatori della Liga con 9 timbri e anche quella degli assist a quota 6: decisivo per il Celta.

Non farà rumore come una giocata di Lionel Messi, non sarà conosciuto come i goal di Suarez e Benzema, ma Iago Aspas, zitto zitto, si è conquistato un posto speciale nella nel corso degli ultimi anni con la maglia del Vigo.

👑 @aspas10 👑



With nine goals, Iago Aspas ends 2020 on top of the #Goalscorers charts! 💙🔝⚽️ pic.twitter.com/evxNe7WmDA — LaLiga English (@LaLigaEN) December 31, 2020

Già da qualche stagione segna con grande regolarità, si è ritagliato un posto nel giro della Nazionale, ma è con questa stagione che è arrivata la sua definitiva esplosione: Iago Aspas comanda la classifica dei marcatori della Liga con nove reti.

Ma come se non bastasse, comanda (sempre in solitario) anche quella degli assist: sei i passaggi decisivi verso i suoi compagni. Tutto questo in sedici giornate di campionato: di fatto (quasi) il parte sempre con un goal di vantaggio rispetto agli avversari.

⚽️ 9 goles y 6 asistencias.



👑 Máximo goleador y asistente de @LaLiga.



😱 Lo de @aspas10 es __________. pic.twitter.com/0mgWrVnqh6 — RC Celta (@RCCelta) December 30, 2020

Il Celta Vigo, in totale, ha segnato 22 goal in questo campionato: i suoi 9 goal rappresentano il 41% del totale della squadra. Se poi aggiungiamo gli assist, Iago Aspas non ha partecipato solamente a 7 goal del Celta, negli altri 15 c'è il suo decisivo zampino.

Nella classifica marcatori, con il goal contro l' , ha sorpassato Luis Suarez, Karim Benzema e Gerard Morendo (tutti fermi a otto goal). Messi segue da più lontano a quota sette goal.

Nella classifica degli assist, ha distaccato Jordi Alba, Karim Benzema e Angel Correa (a quota 5). Imbarazzante il suo livello di forma in questa prima parte di stagione.

E pensare che Iago Aspas è maturato molto tardi, se pensiamo che ad agosto compierà 34 anni. Gioca da una vita al Celta Vigo, ad eccezione di due stagioni: una con il nel 2013-2014, con i Reds che avevano scommesso sulle sue qualità, ma sono stati zero i goal segnati da Aspas in 14 presenze di Premier League.

L'anno dopo fu mandato in prestito al , con una stagione disputata sempre sottotono, poi il Celta decise di riprenderlo per sempre: da sei anni, scalino dopo scalino, ha sempre migliorato le sue prestazioni. Adesso è una punta completa e vuole portare il Celta Vigo in Europa (oggi la squadra occupa l'ottavo posto in classifica).