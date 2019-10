Nazionale, Vialli pronto a diventare capo delegazione dell'Italia

Gianluca Vialli, dopo il mancato acquisto della Sampdoria, potrebbe presto torna in Nazionale. Oggi sarà già a Coverciano e incontrerà Mancini.

Gianluca Vialli, dopo la trattativa sfumata con Ferrero, non sarà il presidente della . Ma non resterà senza un ruolo nel calcio che conta, almeno è questo quello che trapela ad oggi. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Vialli avrà un ruolo nella Nazionale.

Già oggi sarà a Coverciano, ufficialmente per un altro motivo, e resterà a contatto della Nazionale fino a domenica, ben oltre quel ruolo di ambasciatore del Programma Volontari di .

Per lui infatti c'è pronto il posto di capo delegazione della Nazionale, un ruolo che attualmente occupa Gabriele Gravina, ma che lo stesso presidente federale sta 'lasciando in caldo' per Gianluca Vialli. Come ha ribadito più volte in passato.

"Gianluca è la persona ideale per ricoprire il ruolo di capo delegazione, lo aspettiamo perché sappiamo quanto tiene all’azzurro e quanto possa dare in termini di valori e di professionalità".

Ne sarebbe contento soprattutto Roberto Mancini, suo grande amico e compagno sia alla Sampdoria che proprio alla Nazionale. Un uomo fidato con grande esperienza, che potrebbe aiutare sia il commissario tecnico che tutti i giocatori azzurri.