Nazionale, Vialli conferma: "Capo delegazione? Spero già a novembre"

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come Gianluca Vialli si appresti a diventare nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana. Già in questo raduno, Vialli sta accompagnando la Nazionale, al fianco di Mancini e di tutti gli altri componenti dello staff.

Oggi ha parlato da , dove domani l' sfiderà la Grecia per la partita valida per le qualificazioni ad . Ha confermato il possibile nuovo incarico.

"Ripartendo con Roberto Mancini mi sento in buone mani. Capo delegazione? Oggi sono qui in veste di ambasciatore dei volontari di Euro2020, nei prossimi giorni parleremo di come allargare il mio contributo. Non ci sono tempistiche ma spero di essere qua il prossimo raduno della nazionale ,non da invitato ma con un ruolo definito".