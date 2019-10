Nazionale, rinnovo automatico per Mancini in caso di qualificazione ad Euro 2020

Contro la Grecia potrebbe già arrivare, con una vittoria, la qualificazione ad Euro 2020 per la Nazionale. Sarebbe il rinnovo automatico per Mancini.

Con una vittoria contro la Grecia potrebbe arrivare per la Nazionale Italiana la matematica qualificazione ad . In generale, dopo sei vittorie consecutive e la partita contro il Liechtenstein alle porte dopo la Grecia, la qualificazione è ad un passo.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Roberto Mancini ha nel suo contratto una clausola automatica che rinnoverebbe il contratto in essere alla qualificazione raggiunta per Euro 2020.

Insomma, non appena la qualificazione sarà raggiunta, Roberto Mancini avrà la certezza di poter guidare la Nazionale anche nei prossimi Mondiali in del 2022, sempre se non dovesse succedere qualcos'altro nel frattempo.

D'altronde fino a questo momento Roberto Mancini ha ampiamente dimostrato di meritare questo posto, con sei vittorie su altrettante partite nel cammino verso l'Europeo del 2020.