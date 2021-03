Nazionale, oggi i convocati: Mancini in emergenza tra Covid e infortuni

Roberto Mancini diramerà le convocazioni per le tre gare di fine marzo: sicuramente assenti Calabria, D'Ambrosio, Romagnoli, Bastoni e Barella.

Si avvicina la pausa per le Nazionali che, come d'altronde tutti i campionati e le coppe europee, sarà fortemente condizionata dalla pandemia. La CONMEBOL, ad esempio, ha deciso di rinviare tutte le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 previste in Sudamerica. L'UEFA, invece, tira dritto: si gioca.

Anche l'Italia quindi a fine marzo sarà impegnata tre volte nel giro di soli sei giorni prima contro l'Irlanda del Nord in casa, poi in due trasferte contro Bulgaria e Lituania. Tutte gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Mancini dovrà però fare ancora una volta i conti con una vera e propria emergenza tra Covid e infortuni. Salteranno sicuramente almeno la prima partita gli interisti Bastoni e Barella, bloccati dall'ATS dopo il focolaio scoppiato alla Pinetina. D'Ambrosio invece è risultato positivo e dunque non ci sarà.

Sicuri assenti pure i milanisti Calabria e Romagnoli: il terzino verrà operato oggi al menisco, mentre il capitano rossonero ha riportato una lesione al polpaccio e dovrà stare fermo circa venti giorni.

Ecco perché Mancini sembra orientato a convocare per la prima volta l'oriundo Toloi, grande protagonista nell'Atalanta ma anche lui non al meglio per qualche problema fisico accusato contro il Real Madrid.

Il tutto senza considerare come pure i senatori Bonucci e Chiellini, entrambi reduci da infortuni muscolari, non siano ancora al top e non potranno sicuramente giocare tutte le partite.

Emergenza in difesa, dunque, ma anche in attacco le cose non vanno molto meglio. Belotti è appena rientrato, così come Kean che ha da poco superato il Covid. Immobile invece attraversa un periodo di appannamento.

Le uniche note liete, insomma, sono rappresentate da Federico Chiesa e Lorenzo Insigne che stanno attraversando un ottimo periodo di forma con Juventus e Napoli. Adesso toccherà a loro trascinare anche l'Italia.

I possibili convocati

Portieri - Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini, Silvestri)

Difensori - Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Spinazzola, Emerson

Centrocampisti - Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli, Soriano

Attaccanti - Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo