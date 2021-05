Nazionale Italiana, oggi i vaccini verso Euro 2020: non c'è Zaniolo

Come riportato dall'Ansa, Nicolò Zaniolo non fa parte dei giocatori che oggi faranno la prima dose del vaccino verso Euro 2020.

Oggi è il giorno dei vaccini per la Nazionale Italiana che prenderà parte agli Europei, a cominciare dalla gara inaugurale degli Azzurri dell'11 giugno contro la Turchia. Di fatto il vaccino è il primo passo per consentire ai giocatori di rispondere alla futua convocazione di Mancini.

Non si tratta quindi di ufficialità vera e propria, ma se non fai parte di questa lista, di fatto non parteciperai agli Europei, al netto di sorprese. Mancini ha stilato un'apposita lista allargata di 30-35 giocatori che riceverà la prima dose tra lo Spallanzani di Roma e l'Humanitas di Milano, ma tra questi non c'è Nicoló Zaniolo.

Come riportato dall'Ansa, il trequartista della Roma, complice la riabilitazione post rottura del legamento crociato sinistro, non rientra in questo elenco, rinunciando di fatto alla possibilità di partecipare a Euro 2020.

Il Covid avuto a gennaio ha rallentato il suo rientro in campo e il calciatore adesso attende solo l'ultimo ok da parte del professor Fink (può arrivare già in settimana) che lo ha operato per poter tornare in campo, ma solo con la sua Roma. Oggi, invece, ha lavorato a Trigoria con il resto degli infortunati nonostante il giorno libero concesso alla squadra da Fonseca.

I giocatori si ritrovano quindi oggi per ricevere la prima dose del vaccino che permetterà l'immunizzazione del gruppo-squadra in vista del raduno del 24 maggio in Sardegna. Per gli Azzurri verrà utilizzato il vaccino Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo.