Nazionale, Evani ammette: "Un ritiro complicato, per me grande emozione"

Alberigo Evani, che in questa tornata sostituisce Roberto Mancini (positivo al Covid-19) ha parlato in conferenza: "Con l'Estonia tutto da perdere".

La Nazionale Italiana è attesa da tre impegni ravvicinati, prima l'amichevole contro l'Estonia di domani sera, poi le due partite di UEFA . Alberigo Evani, per l'occasione, sostituirà Roberto Mancini, positivo al coronavirus.

"Non è un momento facile, di sicuro è un ritiro complicato, si nota proprio, ma queste difficoltà potrebbero aiutare ancora di più a crescere. L'amichevole con l'Estonia servirà per il ranking e per chi finora ha giocato meno, ma ci aspettiamo soprattutto di non deludere Mancini e la gente. In fondo abbiamo tutto da perdere da una sfida così".

Il 'supplente' della Nazionale ha cominciato così a parlare in conferenza stampa, poi è passato proprio a raccontare il rapposto con Mancini.

"Roberto è come se fosse qui, lui osserva gli allenamenti in diretta, partecipa alle riunioni, manca solo fisicamente, credo che il gruppo lo senta vicino. Per me domani sarà una grande emozione, mai avrei immaginato che potesse succedere ma avrei preferito per il gruppo e la sua salute che Roberto fosse qui".

Poi Evani parla della differenza tra Mancini e Giampiero Ventura, visto che con il primo è molto più legato rispetto a come lo era con il secondo.