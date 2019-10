Nazionale, Acerbi si ferma al Bambino Gesù: "Non vado via, devo finire il giro"

Francesco Acerbi ha dimostrato un cuore d'oro nella visita al Bambino Gesù: mentre tutti lo aspettavano, lui ha voluto salutare tutti i bambini.

Nessun uomo può restare indifferente di fronte a dei bambini malati, ma Francesco Acerbi, come tanti altri, ha sicuramente una sensibilità diversa in queste situazioni. Il difensore della ha infatti sconfitto il tumore negli scorsi anni e, purtroppo per lui, di ospedali ne ha visti...

"@Acerbi_Fra dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette". "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado" @Vivo_Azzurro @OfficialSSLazio pic.twitter.com/3tFQ5LDwOR — Alessandro Iapino (@aleiapino) October 11, 2019

Così, durante la visite della Nazionale all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è stato il giocatore che più di ogni altro ha voluto regalare un sorriso a tutti i bambini presenti nei reparti.

Come si evince dalle parole di Alessandro Iapino, responsabile dell'Ufficio Stampa e del Coordinamento Editoriale dell'ospedale Bambino Gesù, su Twitter, Acerbi è stato l'ultimo a lasciare i reparti.

"Francesco dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette", gli è stato detto, mentre gli altri giocatori erano già pronti per tornare. La risposta del difensore è arrivata senza esitazioni.

"Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado".

Un gesto che fa capire tutta la sensibilità di Francesco Acerbi, che nella giornata di ieri avrà strappato un momento di gioia ed un ricordo indelebile a tutti i bambini malati dell'ospedale.