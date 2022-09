Nations League, Scozia-Ucraina 3-0: McGinn e Dykes regalano la vittoria e il primo posto nel girone

La Scozia vola in vetta al proprio gruppo e ‘vede’ la promozione in Lega A di Nations League: ad Hampden Park è 3-0 all’Ucraina.

La Scozia si impone per 3-0 a Glasgow contro l’Ucraina in un match di recupero del Gruppo 1 della Lega B e, in virtù dei tre punti messi in cascina, vola in vetta alla classifica del girone.

Partita intensa quella che si è disputata ad Hampden Park, con gli ospiti che si sono fatti preferire nelle primissime fasi, trascinati soprattutto dal gioiello Mudryk.

La Scozia, con il passare dei minuti è riuscita tuttavia ad alzare il proprio baricentro e a comandare il gioco. Gli uomini guidati da Steve Clarke creano molto sfiorando la rete soprattutto con Adams, Christie ed Armstrong, ma nel corso dei primi 45’ non riescono a trovare il guizzo giusto per il vantaggio.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia: l’Ucraina parte bene, ma la Scozia prende le giuste misure e riesce a chiudere gli avversari nella propria metà campo.

Gli ospiti si tengono a galla soprattutto grazie alle parate di Trubin. La compagine scozzese domina, ma spesso difetta in precisione al momento di concludere. Armstrong ci prova in un paio di occasioni senza centrare lo specchio della porta, mentre al 63’ è la traversa a negare ad Adams la gioia della rete.

L’appuntamento con il vantaggio è tuttavia solo rimandato al 70’ quando McGinn riceve palla in area, la difende con la forza e con il fisico e la calcia alle spalle di Trubin per l’1-0.

L’Ucraina non riesce a reagire e all’80’ i padroni di casa passano di nuovo: corner battuto dalla sinistra, Dykes salta più in alto di tutti e di testa mette la palla lì dove il portiere avversario non può arrivare.

All’86’ il goal che vale il 3-0 scozzese è l’esatta fotocopia del secondo: altro calcio d’angolo dalla sinistra ed altro stacco di Dykes che, con lo stesso movimento di qualche minuto prima, mette il pallone nuovamente alle spalle di Trubin.

La Scozia sale dunque in vetta al Gruppo 1 della Lega B grazie ai 9 punti totalizzati in quattro partite. L’Ucraina, che incappa nella prima sconfitta nel torneo, resta invece ancorata al secondo posto a quota 7.