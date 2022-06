Nations League, risultati e marcatori della 1ª giornata: vincono Norvegia e Svezia

Successo esterno per il Kosovo e vittorie per Georgia e Estonia. 1-1 tra Bulgaria e Macedonia. Vittoria fuori casa per la Grecia, pari Islanda.

La domenica della prima giornata di Nations League si apre con il successo del Kosovo in casa di Cipro nel Gruppo 2 della Lega C. Nel girone 4, invece, la Georgia ne fa quattro a Gibilterra (in goal il futuro napoletano Kvaratskhelia) mentre Bulgaria-Macedonia finisce 1-1. In Lega D, netto successo dell'Estonia: 2-0 al San Marino.

Alle ore 20:45 sono scese in campo le squadre della Lega A, precisamente il gruppo 2: la Spagna ha pareggiato contro il Portogallo con i goal Morata e Horta, mentre la Repubblica Ceca ha superato di misura la Svizzera grazie al centro di Okor.

Nella Lega B, invece, pari tra Israele ed Islanda, e vittorie di Norvegia e Svezia nel 4: ancora in goal Haaland, rete anche per Kulusevski. Il girone del Kosovoo è stato completato dalla vittoria della Grecia in trasferta: espugnato il campo dell'Irlanda del Nord.

LEGA A

GRUPPO 2

REPUBBLICA CECA-SVIZZERA 2-1 [11' Kuchta (R), 44' Okafor (S), 58' aut. Sow (R)]

SPAGNA-PORTOGALLO 1-1 25' Morata (S82' Ricardo Horta (P)]

LEGA B

GRUPPO 2

ISRAELE-ISLANDA 2-2 [25' Abada (ISR), 42' Helgason (ISL), 53' Sigurdsson (ISL), 84' Weissman (ISR)]

GRUPPO 4

SERBIA-NORVEGIA 0-1 [26' Haaland]

SLOVENIA-SVEZIA 0-2 [39' rig. Forsberg, 88' Kulusevski]

LEGA C

GRUPPO 2

CIPRO-KOSOVO 0-2 [65' Berisha, 78' Zeghrova]

IRLANDA DEL NORD-GRECIA 0-1 [39' Bakasetas]

GRUPPO 4

BULGARIA-MACEDONIA DEL NORD 1-1 [13' Despodov (B), 50' Ristovski (M)]

GEORGIA-GIBILTERRA 4-0 [12' Kvaratskhelia, 33' Kashia, 87' Mikautadze, 88' Qazaishvili]

LEGA D

GRUPPO 2

ESTONIA-SAN MARINO 2-0 [23' Kirss, 32' Tamm]