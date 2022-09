Nations League, l'Italia si qualifica se... Le combinazioni per il primo posto

Cosa serve all'Italia per vincere il gruppo 3 della Lega A e qualificarsi alla final four di Nations League 2022/2023.

Ultime due gare nel gruppo 3 di Lega A per l'Italia di Mancini. La Nazionale azzurra, dopo il mancato accesso ai Mondiali, spera di rialzare la testa e vincere la competizione arrivata alla sua terza edizione, dopo quelle conquistate dal Portogallo e dalla Francia.

Il gruppo 3, equilibrato, ha visto l'Italia sbandare nelle ultime uscite, al pari dell'Inghilterra. L'Ungheria guida la classifica, dunque la Germania. Quinto e sesto turno decideranno chi giocherà la final four, chi retrocederà e chi invece giocherà nella Lega A anche nella quarta edizione della Nations League.

L'ITALIA ARRIVA PRIMA SE

Conquista sei punti contro Inghilterra ed Ungheria

La Nazionale azzurra ha dunque bisogno di due vittorie su due per conquistare il passaggio alla final four, che permette alle squadre qualificate di giocare per il trofeo nel giugno del 2023. Solamente in questo caso, infatti, l'Italia concluderebbe il girone al primo posto.

Un pareggio o una sconfitta contro l'Inghilterra nella gara del 23 settembre renderebbe inutile la sfida contro l'Ungheria prevista il 26 dello stesso mese. I

ITALIA E GERMANIA A PARI PUNTI

Se la Germania dovesse conquistare tre punti sui sei disponibili negli ultimi due turni e l'Italia quattro su sei contro Ungheria ed Inghilterra, entrambe le squadre chiuderebbero il girone a quota nove. A vincere il girone sarebbe però la formazione di Flick.

A pari punti si considerano infatti gli scontri diretti, in favore della Germania: 1-1 a Bologna e pesante 5-2 in favore dei tedeschi nel match di ritorno.