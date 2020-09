Nations League, Italia-Moldova da Parma a Firenze

Cambia la sede di -Moldova. Il match di , programmato per il 7 ottobre, si giocherà al 'Franchi' di Firenze anzichè al 'Tardini' di .

Lo ha reso noto la FIGC, spiegando i motivi della modifica.

"Considerato che i protocolli vigenti prevedono ancora la disputa a porte chiuse, infatti, la FIGC e la FMF, d’intesa con la UEFA, hanno concordato lo spostamento dell’incontro Italia – Moldova (7 ottobre) da Parma a Firenze. La scelta consentirà alla Nazionale, che sarà in ritiro presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, di limitare gli spostamenti in una finestra internazionale che prevede tre gare in programma".

"Sono al momento in corso valutazioni con la KNVB per valutare la sede della gara Italia-Paesi Bassi (14 ottobre), programmata al momento a Milano. Resta invece confermata la gara prevista l’11 ottobre con la , in programma a Danzica".